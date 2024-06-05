*16:11JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は143円83銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付143円79銭 高値143円97銭 安値143円76銭 引け143円83銭

売買高総計33297枚

2年 461回 0.346％

5年 168回 0.561％

10年 374回 0.998％

20年 188回 1.831％

債券先物6月限は、143円79銭で取引を開始。米国の4月JOLT(求人労働移動調査)求人件数の予想以上の鈍化を受けた金利低下にともない買いが強まり、143円76銭から143円97銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.79％、10年債は4.35％、30年債は4.49％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.54％、英国債は4.19％、オーストラリア10年債は4.24％、NZ10年債は4.66％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・5月サービス業PMI改定値（予想：53.9、速報値：53.9）

・17:00 ユーロ圏・5月サービス業PMI改定値（予想：53.3、速報値：53.3）

・17:30 英・5月サービス業PMI改定値（予想：52.9、速報値：52.9）

・18:00 ユーロ圏・4月生産者物価指数（前年比予想：-5.3％、3月：-7.8％）

・21:15 米・5月ADP雇用統計（予想：+17.5万人、4月：+19.2万人）

・22:45 カナダ中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）

・22:45 米・5月サービス業PMI改定値（予想：54.8、速報値：54.8）

・23:00 米・5月ISM非製造業景況指数（予想：51.0、4月：49.4）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》