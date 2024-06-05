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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など

2024年6月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(4月)　1.8％　1.0％
08:30　実質賃金総額(4月)　-1.0％　-2.1％
09:30　サービス業PMI(5月)　　53.6
09:30　総合PMI(5月)　　52.4


アストロスケールホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:850円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(1-3月)　　3.4％
10:30　豪・GDP(1-3月)　1.2％　1.5％
10:45　中・財新サービス業PMI(5月)　52.6　52.5
10:45　中・財新総合PMI(5月)　　52.8
14:00　印・サービス業PMI確定値(5月)　　61.4
14:00　印・総合PMI確定値(5月)　　61.7
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月)　　53.3
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(5月)　　52.3
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月)　　-7.8％
21:00　ブ・鉱工業生産(4月)　　0.9％
21:15　米・ADP全米雇用報告(5月)　18.0万人　19.2万人
22:00　ブ・サービス業PMI(5月)　　53.7
22:00　ブ・総合PMI(5月)　　54.8
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.75％　5.00％
23:00　米・ISM非製造業景況指数(5月)　50.7　49.4


露・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(8日まで)

独・7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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