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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(4月) 1.8％ 1.0％
08:30 実質賃金総額(4月) -1.0％ -2.1％
09:30 サービス業PMI(5月) 53.6
09:30 総合PMI(5月) 52.4
アストロスケールホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:850円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(1-3月) 3.4％
10:30 豪・GDP(1-3月) 1.2％ 1.5％
10:45 中・財新サービス業PMI(5月) 52.6 52.5
10:45 中・財新総合PMI(5月) 52.8
14:00 印・サービス業PMI確定値(5月) 61.4
14:00 印・総合PMI確定値(5月) 61.7
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 53.3
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 52.3
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月) -7.8％
21:00 ブ・鉱工業生産(4月) 0.9％
21:15 米・ADP全米雇用報告(5月) 18.0万人 19.2万人
22:00 ブ・サービス業PMI(5月) 53.7
22:00 ブ・総合PMI(5月) 54.8
22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.75％ 5.00％
23:00 米・ISM非製造業景況指数(5月) 50.7 49.4
露・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(8日まで)
独・7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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