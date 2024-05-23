関連記事
23日の日本国債市場概況：債券先物は143円73銭で終了
*16:29JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は143円73銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年6月限
寄付143円60銭 高値143円79銭 安値143円57銭 引け143円73銭
売買高総計23375枚
2年 460回 0.340％
5年 168回 0.581％
10年 374回 0.998％
20年 188回 1.842％
債券先物6月限は、143円60銭で取引を開始。日銀の定例国債買い入れオペで金額が前回から据え置きとなったことを受け、減額への警戒感が後退して買いが優勢になり、143円57銭から143円79銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.87％、10年債は4.41％、30年債は4.53％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.51％、英国債は4.21％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.72％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・16:30 独・5月製造業PMI速報値（予想：43.5、4月：42.5）
・16:30 独・5月サービス業PMI速報値（予想：53.5、4月：53.2）
・17:00 ユーロ圏・5月製造業PMI速報値（予想：46.1、4月：45.7）
・17:00 ユーロ圏・5月サービス業PMI速報値（予想：53.6、4月：53.3）
・17:30 英・5月製造業PMI速報値（予想：49.5、4月：49.1）
・17:30 英・5月サービス業PMI速報値（予想：54.7、4月：55.0）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.2万件）
・21:30 米・4月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.15、3月：0.15）
・22:45 米・5月製造業PMI速報値（予想：49.9、4月：50.0）
・22:45 米・5月サービス業PMI速報値（予想：51.2、4月：51.3）
・23:00 米・4月新築住宅販売件数（予想：67.9万戸、3月：69.3万戸）
・23:00 ユーロ圏・5月消費者信頼感指数速報値（予想：-14.2、4月：-14.7）
・04:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁質疑応答（スタンフォード大学）
・G7財務相・中銀総裁会議（イタリア、25日まで）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
スポンサードリンク