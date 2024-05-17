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ネクステージなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3547＞ ;串カツ田中;267%;70400;0.83;1650;9 ＜2562＞ ;上場ダウH;206%;1690;1.45;3078;-6 ＜7603＞ ;マックハウス;194%;3100;4.85;372;0 ＜9270＞ ;バリュエンス;171%;47300;5.41;727;9 ＜7564＞ ;ワークマン;167%;182500;0.96;3910;15 ＜6217＞ ;津田駒工;166%;7800;6.45;391;-2 ＜2325＞ ;ＮＪＳ;158%;26200;0.18;3240;45 ＜3914＞ ;ＪＩＧ－ＳＡＷ;136%;48900;2.08;4235;75 ＜3186＞ ;ネクステージ;129%;563700;0.36;2888;51 ＜7925＞ ;前沢化成;122%;32100;0.04;1800;19 ＜8179＞ ;ロイヤルＨＤ;120%;273700;0.23;2600;38 ＜3160＞ ;大光;111%;31600;1.91;636;3 ＜5985＞ ;サンコール;108%;25600;6.40;441;2 ＜3091＞ ;ブロンコＢ;107%;115900;0.27;4020;100 ＜7065＞ ;ユーピーアール;102%;19000;1.93;1399;24 ＜7820＞ ;フラッシュ;101%;9600;0.97;910;-6 ＜1623＞ ;鉄鋼非鉄;96%;161;2.90;27065;225 ＜3686＞ ;ＤＬＥ;95%;94800;3.94;164;6 ＜6961＞ ;エンプラス;93%;40200;1.36;7310;40 ＜7962＞ ;キングジム;93%;12500;0.05;885;3
[コメント]ネクステージ＜3186＞は信用倍率が1倍を下回り、売り長となっている。《TY》
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