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出来高変化率ランキング（13時台）～シキボウ、メディアリンクなどがランクイン
*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～シキボウ、メディアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月14日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6235＞ オプトラン 2041900 331858.82 288.13% 0.1063%
＜5858＞ STG 153000 31065.96 284.24% 0.153%
＜8111＞ Gウイン 1009700 855744.26 267.73% -0.0638%
＜6574＞ コンウ゛ァノ 97600 8801.16 265.69% 0.1595%
＜4485＞ JTOWER 3869300 890049.16 262.06% -0.1575%
＜6030＞ アドベンチャ 237300 119561.4 259.24% 0.2127%
＜3266＞ ファンドクリG 659300 7153.66 244.42% 0.0222%
＜3465＞ ケイアイスター 756300 324584.9 236.43% -0.1738%
＜3109＞ シキボウ 380100 47370.38 234.10% 0.0219%
＜2270＞ 雪印メグ 1349300 408360.3 233.10% -0.0212%
＜8897＞ ミラースHD 2702100 184387.76 229.78% 0.1184%
＜6677＞ エスケーエレク 551800 219466.8 226.24% -0.1313%
＜4887＞ サワイGHD 1124000 1039851.44 225.06% 0.1277%
＜9887＞ 松屋フーズ 149300 101056.8 223.19% -0.0751%
＜4548＞ 生化学 492800 51401.62 216.44% 0.0691%
＜6659＞ メディアリンク 20636300 337678.12 212.92% 0.1759%
＜6278＞ ユニオンツール 213000 173024.2 208.13% 0.0754%
＜9341＞ GENOVA 632700 141474.22 201.84% 0.0915%
＜6539＞ MS－Japan 320400 71442.68 198.30% -0.0435%
＜8869＞ 明和地所 426000 64811.68 197.87% -0.08%
<5726> 大阪チタ 2726000 1344407.24 195.48% 0.0789%
<4435> カオナビ 220800 61305.22 194.00% 0.1376%
<7184> 富山第一 1622200 303628.6 193.56% 0.0836%
<5020> ENEOS 52378900 7483930.28 192.77% 0.107%
<5253> カバー 19223100 6354472.08 192.58% 0.1766%
<5632> 菱製鋼 317700 80344.12 191.32% 0.0719%
<7744> ノーリツ鋼機 533200 365020.2 191.31% -0.0129%
<5801> 古河電 3270600 2409781.86 190.29% 0.1864%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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