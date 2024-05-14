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出来高変化率ランキング（13時台）～シキボウ、メディアリンクなどがランクイン

2024年5月14日 13:55

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記事提供元：フィスコ

*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～シキボウ、メディアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月14日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6235＞ オプトラン　　　　 　2041900 　331858.82　 288.13% 0.1063%
＜5858＞ STG　　　　　　 　153000 　31065.96　 284.24% 0.153%
＜8111＞ Gウイン　　　　　 　1009700 　855744.26　 267.73% -0.0638%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　 　97600 　8801.16　 265.69% 0.1595%
＜4485＞ JTOWER　　　 　3869300 　890049.16　 262.06% -0.1575%
＜6030＞ アドベンチャ　　　 　237300 　119561.4　 259.24% 0.2127%
＜3266＞ ファンドクリG　　 　659300 　7153.66　 244.42% 0.0222%
＜3465＞ ケイアイスター　　 　756300 　324584.9　 236.43% -0.1738%
＜3109＞ シキボウ　　　　　 　380100 　47370.38　 234.10% 0.0219%
＜2270＞ 雪印メグ　　　　　 　1349300 　408360.3　 233.10% -0.0212%
＜8897＞ ミラースHD　　　 　2702100 　184387.76　 229.78% 0.1184%
＜6677＞ エスケーエレク　　 　551800 　219466.8　 226.24% -0.1313%
＜4887＞ サワイGHD　　　 　1124000 　1039851.44　 225.06% 0.1277%
＜9887＞ 松屋フーズ　　　　 　149300 　101056.8　 223.19% -0.0751%
＜4548＞ 生化学　　　　　　 　492800 　51401.62　 216.44% 0.0691%
＜6659＞ メディアリンク　　 　20636300 　337678.12　 212.92% 0.1759%
＜6278＞ ユニオンツール　　 　213000 　173024.2　 208.13% 0.0754%
＜9341＞ GENOVA　　　 　632700 　141474.22　 201.84% 0.0915%
＜6539＞ MS－Japan　 　320400 　71442.68　 198.30% -0.0435%
＜8869＞ 明和地所　　　　　 　426000 　64811.68　 197.87% -0.08%
<5726> 大阪チタ　　　　　 　2726000 　1344407.24　 195.48% 0.0789%
<4435> カオナビ　　　　　 　220800 　61305.22　 194.00% 0.1376%
<7184> 富山第一　　　　　 　1622200 　303628.6　 193.56% 0.0836%
<5020> ENEOS　　　　 　52378900 　7483930.28　 192.77% 0.107%
<5253> カバー　　　　　　 　19223100 　6354472.08　 192.58% 0.1766%
<5632> 菱製鋼　　　　　　 　317700 　80344.12　 191.32% 0.0719%
<7744> ノーリツ鋼機　　　 　533200 　365020.2　 191.31% -0.0129%
<5801> 古河電　　　　　　 　3270600 　2409781.86　 190.29% 0.1864%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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