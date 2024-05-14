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前日に動いた銘柄 part2 ジャパンエン、元気寿司、santecなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ジャパンエン、元気寿司、santecなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
日本板硝子＜5202＞ 458 -65
前期実績・今期見通しともに想定を下振れ。
日本新薬＜4516＞ 3893 -530
前期業績はコンセンサス下振れ着地に。
オカダアイヨン＜6294＞ 2596 -399
今期の経常増益率鈍化見通しで。
MonotaRO＜3064＞ 1690 -115
キーエンスのネット通販参入観測などで。
物語コーポレーション＜3097＞ 3720 -340
決算サプライズ乏しく出尽くし感か。
テイ・エス テック＜7313＞ 1743 -193.5
前期業績はコンセンサス下振れ着地。
フィード・ワン＜2060＞ 957 -106
今期は2ケタ経常減益見通しに。
石原産業＜4028＞ 1692 -151
今期の2ケタ減益見通しをネガティブ視。
オープンドア＜3926＞ 632 -79
1-3月期の経常損益は赤字転落。
ヤマエグループHD＜7130＞ 2470 -252
中計上方修正で先週末に急伸。
北海道電力＜9509＞ 1256.5 -77.0
先週末の高値更新で達成感も。
コムシスHD＜1721＞ 3378 -210
決算サプライズ乏しく売り材料に。
日本空港ビルデング＜9706＞ 5229 -529
今期最終減益・減配見通しをマイナス視。
ツムラ＜4540＞ 4071 -321
今期大幅増益見通しで先週末に急伸。
インソース＜6200＞ 871 -48
先週の株価急騰の反動強まる。
東エレク＜8035＞ 34640 -360
今期ガイダンスはコンセンサス下振れ。
ホンダ＜7267＞ 1756 +19.5
自社株買い実施発表が買い材料視される。
資生堂＜4911＞ 4656 +146
第1四半期コア営業利益は従来計画を上振れ。
KOKUSAI＜6525＞ 4000 -275
今期増益見通しもコンセンサスは下振れ。
三井不動産＜8801＞ 1492.5 -85.0
今期のガイダンスをネガティブ視先行へ。
ヨネックス<7906> 1521 +300
増配や今期の増益見通しを好感。
アルファ<4760> 2053 +400
先週末から急動意だが何もなし。
ブロードメディア<4347> 1656 +300
今期の2ケタ営業増益見通しを買い材料視。
エスラインG<9078> 1241 +213
先週末から急動意だが何も材料見当たらず。
ピクセルCZ<2743> 224 +38
単なるマネーゲーム。
ジャパンフーズ<2599> 1991 +335
丸紅系企業が1株1994円でTOB実施。
santec<6777> 6030 +1000
増益見通しや増配を評価。
アップル<2788> 491 +78
第1四半期大幅増益決算を好感。
元気寿司<9828> 3340 +502
今期は連続経常最高益更新見通しに。
ジャパンエン<6016> 14790 +1560
今期の連続大幅増益見通しを引き続き高評価。
倉元製作所<5216> 255 +38
第1四半期営業黒字転換を評価。
ジャルコHD<6625> 380 +38
累進的配当政策の導入をプラス材料視。
J－MAX<3422> 422 -96
今期の最終赤字・減配見通しを嫌気。
ムゲンエステート<3299> 1223 -238
第1四半期の大幅経常減益を嫌気。
OATアグリオ<4979> 1703 -347
第1四半期は大幅経常減益に。
パワーファス<5950> 133 -19
第1四半期は経常赤字幅拡大へ。
rakumo<4060> 1230 +171
第1四半期営業利益26.1％増。
タメニー<6181> 113 +11
25年3月期の営業利益は前期比2.6倍予想。
JTOWER<4485> 2405 -500
25年3月期の営業利益予想48.2％減で前週末ストップ安。本日も売り地合い継続。
インテグラル<5842> 3795 +130
第1四半期の営業利益が前年同期比7.5倍で買い人気継続。
売れるネット広告<9235> 2440 -210
75日線下回り反騰機運萎む。
コパ<7689> 835 +49
前週末まで2日連続ストップ高の買い人気継続。
グリーンモンスター<157A> 1184 +138
24年6月期96.0％営業増益に向け第3四半期までの利益積み上げが順調。
初配実施も発表。
JWS<7386> 3990 -510
前週末ストップ安で見切り売りかさむ。
coly<4175> 1219 +168
スマホアプリ「魔法使いの約束」のTVアニメ放送が25年1月に決定。
BASE<4477> 301 -26
24年12月期業績予想を上方修正で前週末人気化。本日は売り先行。《CS》
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