*14:24JST 窪田製薬ホールディングス---米国での新規特許取得

窪田製薬ホールディングス<4596>は9日、子会社のクボタビジョン・インク(米国ワシントン州)が、米国での新規特許を取得したと発表した。

在宅・遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器(Patient Based Ophthalmology Suite)「eyeMO」およびクボタメガネテクノロジーに関する特許を取得。

1件目の発明の名称はSYSTEM AND METHOD FOR OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY A-SCAN DECURVING、登録国は米国、特許番号はUS 11,974,807、特許取得日は2024年5月7日。

2件目の発明の名称はELECTRO-SWITCHABLE SPECTACLES FOR MYOPIA TREATMENT、登録国は米国、特許番号は米国、特許取得日は2024年4月30日、特許権者はいずれもアキュセラ・インク。《HH》