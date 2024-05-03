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前日に動いた銘柄 part1 住友商、タカヨシHD、ライフネットなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 住友商、タカヨシHD、ライフネットなど
銘柄名<コード>2日終値⇒前日比
*兼房＜5984＞ 760 +27
24年3月期業績見込みを上方修正。
*住友商＜8053＞ 4300 +180
25年3月期純利益37.2％増予想。自社株買い・中期経営計画も発表。
*ストリームM＜4772＞ 157 +21
第1四半期営業利益23.6％増。
*タカヨシHD＜9259＞ 870 +46
子会社が神戸物産＜3038＞とフランチャイズ契約。
*ライフネット＜7157＞ 1435 +47
定期死亡保険やがん保険がランキングで高評価。
*GEI＜9212＞ 482 +27
上半期業績見込みを上方修正。
*AOKI HD＜8214＞ 1244 +137
配当予想引き上げで利回り妙味も高まる。
*日本マイクロニクス＜6871＞ 7310 +600
米国同業が決算後に時間外で上昇。
*日本ライフライン＜7575＞ 1251 +91
自社株買い公開買い付けによる1株当たり価値向上を評価。
*タカラトミー＜7867＞ 2652 +142
再度の上方修正や増配を好評価。
*北海道電力＜9509＞ 1167 +51.5
円高や原油安など環境改善で電力株高い。
*関西電力＜9503＞ 2510 +119
太陽光発電事業を投資対象とするファンドを設立。
*明和産業＜8103＞ 714 +25
決算発表受けた前日から見直しの動き優勢。
*TOWA＜6315＞ 9810 +280
東海東京証券では新規に買い推奨。
*松風＜7979＞ 3240 +175
業績・配当上方修正や株式分割を発表。
*DMG森精機＜6141＞ 4615 +190
前日には野村證券が目標株価引き上げ。
*第一三共＜4568＞ 5502 +167
エンハーツの試験結果など引き続き材料視も。
*スミダコーポレーション＜6817＞ 1165 +51
前日は決算嫌気で大きく下落したが。
*山崎製パン＜2212＞ 3780 +105
SMBC日興証券では目標株価引き上げ。
*三菱商事<8058> 3544 -90
本日の決算発表に対する期待感も先行。
*KeePer技研<6036> 3925 -695
4月の月次動向をネガティブ材料視。
*イビデン<4062> 5392 -756
想定外の2ケタ減益ガイダンスを嫌気。
*住友ファーマ<4506> 373 -27
新規の医薬品開発縮小方針を示すと伝わる。
*アイザワ証券グループ<8708> 1671 -79
立会外取引による自社株買いを実施で今後の需給妙味後退。《NH》
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