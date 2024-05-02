*16:42JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は144円29銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付144円50銭 高値144円52銭 安値144円25銭 引け144円29銭

売買高総計23073枚

2年 460回 0.285％

5年 167回 0.487％

10年 374回 0.901％

20年 188回 1.682％

債券先物6月限は、144円50銭で取引を開始。米国のパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言を受けた金利低下にともない買い先行となり、144円52銭まで上げた。その後、財務省の流動性供給入札の結果はやや弱めとの見方や、来週連休明けに予定される日銀の国債買い入れオペへの警戒感から売りが優勢になり、144円25銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.94％、10年債は4.61％、30年債は4.74％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.55％、英国債は4.33％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.86％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・4月製造業PMI改定値（予想：42.2、速報値：42.2）

・17:00 ユーロ圏・4月製造業PMI改定値（予想：45.6、速報値：45.6）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.1万件、前回：20.7万件）

・21:30 米・3月貿易収支（予想：-697億ドル、2月：-689億ドル）

・21:30 米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値（前期比年率予想：+0.7％、10-12月期：+3.3％）

・21:30 カナダ・3月貿易収支（予想：+12.1億加ドル、2月：+13.9億加ドル）

・23:00 米・3月製造業受注（前月比予想：+1.6％、2月：+1.4％）

・23:00 米・3月耐久財受注改定値（前月比予想：+2.6％、速報値：+2.6％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》