セグエグループ---ジェイズ・コミュニケーション「Japan Distributor of the Year」を受賞

セグエグループ<3968>は25日、子会社であるジェイズ・コミュニケーションが、ジュニパーネットワークス社より、「Japan Distributor of the Year」を3年連続で受賞したことを発表した。

同賞は、ジュニパーネットワークス社製品の提供において最も優れた実績を収めた日本国内のディストリビューターへ贈られるもので、ジェイズ・コミュニケーションは、その技術力を活かし、AI Native Networking Platformの拡販に貢献したこと等が評価された。同社は、今回の賞を含め、ジュニパーネットワークス社から8年連続で賞を授与されている。

ジェイズ・コミュニケーションは、引き続きジュニパーネットワークス製品を、ビジネスにおける重要な役割を担う主力製品と位置付け、より一層拡販を強化していく。《SI》