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出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、カワチ薬品などがランクイン

2024年4月30日 14:02

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記事提供元：フィスコ

*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、カワチ薬品などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月30日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4726＞ SBテクノロジ　　 　1664100 　136061.26　 349.19% 0.1559%
＜8155＞ 三益半　　　　　　 　1478700 　277553.54　 319.50% 0.1375%
＜4584＞ キッズバイオ　　　 　5962900 　44902.1　 308.07% 0.022%
＜8708＞ アイザワ証G　　　 　614500 　62860.38　 306.19% 0.1006%
＜6257＞ 藤商事　　　　　　 　342600 　58879.82　 225.34% -0.073%
＜5659＞ 日精線　　　　　　 　256900 　44949.12　 218.96% 0.1368%
＜2664＞ カワチ薬品　　　　 　303500 　120674.48　 216.75% 0.0852%
＜5834＞ SBIリーシンク　 　314600 　164908.2　 203.30% -0.09%
＜2330＞ フォーサイド　　　 　9820300 　500952.22　 196.97% 0.1349%
＜6653＞ 正興電機　　　　　 　518700 　125837.7　 191.92% 0.0902%
＜2692＞ 伊藤忠食　　　　　 　52700 　73645.8　 176.42% 0.0532%
＜5481＞ 山特鋼　　　　　　 　451600 　207267.8　 175.73% 0.0565%
＜2811＞ カゴメ　　　　　　 　972300 　777557.06　 174.52% 0.0588%
＜8091＞ ニチモウ　　　　　 　178400 　76277.26　 170.16% -0.0616%
＜9830＞ Tナカヤマ　　　　 　417200 　235893.12　 167.91% 0.0452%
＜7199＞ プレミアG　　　　 　809200 　361699.06　 167.21% 0.1316%
＜6503＞ 三菱電　　　　　　 　26313800 　15039041.22　 162.88% 0.1688%
＜9873＞ 日本KFC　　　　 　183600 　220537.1　 150.71% 0.0628%
＜8704＞ トレイダーズ　　　 　612800 　118751　 148.96% 0.0245%
＜9104＞ 商船三井　　　　　 　11688500 　16567500.1　 146.43% 0.0454%
<5026> トリプルアイス　　 　4786100 　1911748.08　 143.71% 0.0366%
<4022> ラサ工　　　　　　 　75300 　60407.72　 140.45% 0.0576%
<7102> 日車輌　　　　　　 　79600 　48612.56　 139.22% 0.0191%
<3482> ロードスター　　　 　568300 　515722.58　 139.05% 0.1116%
<4661> OLC　　　　　　 　13420100 　15577462.12　 138.72% -0.062%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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