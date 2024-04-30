関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、カワチ薬品などがランクイン
*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、カワチ薬品などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月30日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4726＞ SBテクノロジ 1664100 136061.26 349.19% 0.1559%
＜8155＞ 三益半 1478700 277553.54 319.50% 0.1375%
＜4584＞ キッズバイオ 5962900 44902.1 308.07% 0.022%
＜8708＞ アイザワ証G 614500 62860.38 306.19% 0.1006%
＜6257＞ 藤商事 342600 58879.82 225.34% -0.073%
＜5659＞ 日精線 256900 44949.12 218.96% 0.1368%
＜2664＞ カワチ薬品 303500 120674.48 216.75% 0.0852%
＜5834＞ SBIリーシンク 314600 164908.2 203.30% -0.09%
＜2330＞ フォーサイド 9820300 500952.22 196.97% 0.1349%
＜6653＞ 正興電機 518700 125837.7 191.92% 0.0902%
＜2692＞ 伊藤忠食 52700 73645.8 176.42% 0.0532%
＜5481＞ 山特鋼 451600 207267.8 175.73% 0.0565%
＜2811＞ カゴメ 972300 777557.06 174.52% 0.0588%
＜8091＞ ニチモウ 178400 76277.26 170.16% -0.0616%
＜9830＞ Tナカヤマ 417200 235893.12 167.91% 0.0452%
＜7199＞ プレミアG 809200 361699.06 167.21% 0.1316%
＜6503＞ 三菱電 26313800 15039041.22 162.88% 0.1688%
＜9873＞ 日本KFC 183600 220537.1 150.71% 0.0628%
＜8704＞ トレイダーズ 612800 118751 148.96% 0.0245%
＜9104＞ 商船三井 11688500 16567500.1 146.43% 0.0454%
<5026> トリプルアイス 4786100 1911748.08 143.71% 0.0366%
<4022> ラサ工 75300 60407.72 140.45% 0.0576%
<7102> 日車輌 79600 48612.56 139.22% 0.0191%
<3482> ロードスター 568300 515722.58 139.05% 0.1116%
<4661> OLC 13420100 15577462.12 138.72% -0.062%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク