*08:53JST 4/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（37934.76、+306.28）

・NYダウは上昇（38386.09、+146.43）

・ナスダック総合指数は上昇（15983.08、+55.18）

・1ドル＝156.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（38325、大阪比+425）

・SOX指数は上昇（4765.79、+30.51）

・VIX指数は低下（14.67、-0.36）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（82.63、-1.22）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・有効求人倍率（3月）

・失業率（3月）

・鉱工業生産指数（3月）

・小売売上高（3月）

・百貨店売上高（3月）

・スーパー売上高（3月）

・住宅着工件数（3月）

・日本取引所グループ＜8697＞の山道CEOが記者会見

・商船三井＜9104＞、JR東＜9020＞、JR西＜9021＞、JR東海＜9022＞、東京電力ＨＤ＜9501＞

など決算発表

・中国製造業PMI（4月）

・中国非製造業PMI（4月）

・中国総合PMI（4月）

・豪小売売上高（3月）

・中国財新製造業PMI（4月）

・台湾GDP（1-3月）

・インドインフラ産業8業種生産高（3月）

・独失業率（失業保険申請率）（4月）

・独GDP速報値（1-3月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（4月）

・ユーロ圏GDP速報値（1-3月）

・南アフリカ貿易収支（3月）

・ブラジル全国失業率（3月）

・米雇用コスト指数（1-3月）

・米FHFA住宅価格指数（2月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（2月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（4月）

・米消費者信頼感指数（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（5月1日まで）

・アマゾン、HSBCホールディングス、マクドナルド、3M、サムスン電子、ペイパ

ル、イーライリリー、アドバンストマイクロデバイセズなど決算発表《ST》