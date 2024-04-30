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4/30の強弱材料
*08:53JST 4/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（37934.76、+306.28）
・NYダウは上昇（38386.09、+146.43）
・ナスダック総合指数は上昇（15983.08、+55.18）
・1ドル＝156.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（38325、大阪比+425）
・SOX指数は上昇（4765.79、+30.51）
・VIX指数は低下（14.67、-0.36）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（82.63、-1.22）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・有効求人倍率（3月）
・失業率（3月）
・鉱工業生産指数（3月）
・小売売上高（3月）
・百貨店売上高（3月）
・スーパー売上高（3月）
・住宅着工件数（3月）
・日本取引所グループ＜8697＞の山道CEOが記者会見
・商船三井＜9104＞、JR東＜9020＞、JR西＜9021＞、JR東海＜9022＞、東京電力ＨＤ＜9501＞
など決算発表
・中国製造業PMI（4月）
・中国非製造業PMI（4月）
・中国総合PMI（4月）
・豪小売売上高（3月）
・中国財新製造業PMI（4月）
・台湾GDP（1-3月）
・インドインフラ産業8業種生産高（3月）
・独失業率（失業保険申請率）（4月）
・独GDP速報値（1-3月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（4月）
・ユーロ圏GDP速報値（1-3月）
・南アフリカ貿易収支（3月）
・ブラジル全国失業率（3月）
・米雇用コスト指数（1-3月）
・米FHFA住宅価格指数（2月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（2月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（4月）
・米消費者信頼感指数（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（5月1日まで）
・アマゾン、HSBCホールディングス、マクドナルド、3M、サムスン電子、ペイパ
ル、イーライリリー、アドバンストマイクロデバイセズなど決算発表《ST》
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