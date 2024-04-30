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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏GDP速報値、米消費者信頼感指数など

2024年4月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏GDP速報値、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率（3月）　1.26倍　1.26倍
08:30　失業率（3月）　2.5％　2.6％
08:50　鉱工業生産指数(3月)　3.4％　-0.6％
08:50　小売売上高(3月)　-0.1％　1.7％
08:50　百貨店・スーパー売上高(3月)　　7.2％
14:00　住宅着工件数(3月)　-7.6％　-8.2％
15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(4月)　50.3　50.8
10:30　中・非製造業PMI(4月)　52.2　53.0
10:30　中・総合PMI(4月)　　52.7
10:30　豪・小売売上高(3月)　0.3％　0.3％
10:45　中・財新製造業PMI(4月)　　51.1
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(4月)　　5.9％
17:00　独・GDP速報値(1-3月)　　-0.4％
17:00　台湾・GDP(1-3月)　5.70％　4.93％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(4月)　2.7％　2.9％
18:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(1-3月)　0.2％　0.1％
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　印・インフラ産業8業種生産高(3月)　　6.7％
21:00　ブ・全国失業率(3月)　8.1％　7.8％
21:00　南ア・貿易収支(3月)　　140億ランド
21:30　米・雇用コスト指数(1-3月)　1.0％　0.9％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(2月)　0.1％　-0.1％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(2月)　　6.59％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月)　47.0　41.4
23:00　米・消費者信頼感指数(4月)　104.0　104.7


ブ・連邦政府債務残高(3月、5月1日までに)　　6兆5950億レアル

米・連邦公開市場委員会(FOMC)(5月1日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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