*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏GDP速報値、米消費者信頼感指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率（3月） 1.26倍 1.26倍

08:30 失業率（3月） 2.5％ 2.6％

08:50 鉱工業生産指数(3月) 3.4％ -0.6％

08:50 小売売上高(3月) -0.1％ 1.7％

08:50 百貨店・スーパー売上高(3月) 7.2％

14:00 住宅着工件数(3月) -7.6％ -8.2％

15:30 日本取引所グループの山道CEOが定例会見



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(4月) 50.3 50.8

10:30 中・非製造業PMI(4月) 52.2 53.0

10:30 中・総合PMI(4月) 52.7

10:30 豪・小売売上高(3月) 0.3％ 0.3％

10:45 中・財新製造業PMI(4月) 51.1

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(4月) 5.9％

17:00 独・GDP速報値(1-3月) -0.4％

17:00 台湾・GDP(1-3月) 5.70％ 4.93％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(4月) 2.7％ 2.9％

18:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(1-3月) 0.2％ 0.1％

20:25 ブ・週次景気動向調査

20:30 印・インフラ産業8業種生産高(3月) 6.7％

21:00 ブ・全国失業率(3月) 8.1％ 7.8％

21:00 南ア・貿易収支(3月) 140億ランド

21:30 米・雇用コスト指数(1-3月) 1.0％ 0.9％

22:00 米・FHFA住宅価格指数(2月) 0.1％ -0.1％

22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(2月) 6.59％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月) 47.0 41.4

23:00 米・消費者信頼感指数(4月) 104.0 104.7



ブ・連邦政府債務残高(3月、5月1日までに) 6兆5950億レアル

米・連邦公開市場委員会(FOMC)(5月1日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》