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出来高変化率ランキング（9時台）～ゼオン、エリアリンクなどがランクイン

2024年4月26日 09:55

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記事提供元：フィスコ

*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ゼオン、エリアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月26日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8914＞ エリアリンク　　　 150600 　107185.08　 223.12% 0.0907%
＜5451＞ 淀川鋼　　　　　　　129000 　78254.06　 112.85% 0.0607%
＜9717＞ ジャステック　　　　252000 　215341.6　 100.09% 0%
＜1976＞ 明星工　　　　　　　144300 　212057.66　 91.46% 0.0787%
＜6932＞ 遠藤照　　　　　　　151800 　85053.66　 91.29% 0.0118%
＜4845＞ スカラ　　　　　　　96500 　101739　 86.67% -0.0167%
＜6789＞ ローランドDG　　　104300 　33915.06　 82.62% 0.0337%
＜7976＞ 菱鉛筆　　　　　　　315300 　257952.6　 81.83% -0.0731%
＜6617＞ 東光高岳　　　　　　192900 　301447.9　 52.15% -0.1783%
＜7527＞ システムソフト　　　16016000 　227460.96　 49.34% 0.1%
＜5079＞ ノバック　　　　　　67000 　658585.32　 48.63% -0.0779%
＜2247＞ iF500H無　　　1116 　111836　 48.14% 0.0102%
＜3524＞ 日東網　　　　　　　75000 　14739.174　 46.48% -0.1176%
＜7241＞ フタバ　　　　　　　856100 　68942.58　 42.85% -0.0943%
＜1934＞ ユアテック　　　　　243100 　502457.46　 42.04% 0.0757%
＜2910＞ ロックフィール　　　365200 　219824.64　 41.2% -0.0358%
＜7250＞ 太平洋　　　　　　　472800 　343842.22　 39.7% -0.0558%
＜1888＞ 若築建　　　　　　　14300 　447056.1　 39.31% 0.0214%
＜7931＞ 未来工業　　　　　　133400 　39439.4　 35.08% 0%
＜4205＞ ゼオン　　　　　　　1242400 　323515.5　 29.09% 0.135%
<8079> 正栄食　　　　　　　255900 　1363811.42　 25.7% 0.0023%
<4373> シンプレクスH　　　229000 　748683.1　 22.5% -0.0386%
<2556> OneJリート　　　12750 　485132.3　 20.44% -0.0027%
<5857> AREHD　　　　　417800 　18617.156　 20.11% 0.001%
<1873> 日ハウスHD　　　　297300 　669064.02　 17.88% -0.0401%
<4490> ビザスク　　　　　　67300 　69429.28　 17.23% -0.0569%
<6535> アイモバイル　　　　140000 　69921.12　 14.26% -0.0077%
<2632> MXSナ100ヘ　　4644 　53671.34　 13.39% 0.0189%
<1434> JESCO HD　　63800 　67485.528　 12.52% -0.0412%
<7283> 愛三工　　　　　　　259400 　64151.3　 9.96% -0.1089%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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