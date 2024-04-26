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出来高変化率ランキング（9時台）～ゼオン、エリアリンクなどがランクイン
*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ゼオン、エリアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月26日 9:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8914＞ エリアリンク 150600 107185.08 223.12% 0.0907%
＜5451＞ 淀川鋼 129000 78254.06 112.85% 0.0607%
＜9717＞ ジャステック 252000 215341.6 100.09% 0%
＜1976＞ 明星工 144300 212057.66 91.46% 0.0787%
＜6932＞ 遠藤照 151800 85053.66 91.29% 0.0118%
＜4845＞ スカラ 96500 101739 86.67% -0.0167%
＜6789＞ ローランドDG 104300 33915.06 82.62% 0.0337%
＜7976＞ 菱鉛筆 315300 257952.6 81.83% -0.0731%
＜6617＞ 東光高岳 192900 301447.9 52.15% -0.1783%
＜7527＞ システムソフト 16016000 227460.96 49.34% 0.1%
＜5079＞ ノバック 67000 658585.32 48.63% -0.0779%
＜2247＞ iF500H無 1116 111836 48.14% 0.0102%
＜3524＞ 日東網 75000 14739.174 46.48% -0.1176%
＜7241＞ フタバ 856100 68942.58 42.85% -0.0943%
＜1934＞ ユアテック 243100 502457.46 42.04% 0.0757%
＜2910＞ ロックフィール 365200 219824.64 41.2% -0.0358%
＜7250＞ 太平洋 472800 343842.22 39.7% -0.0558%
＜1888＞ 若築建 14300 447056.1 39.31% 0.0214%
＜7931＞ 未来工業 133400 39439.4 35.08% 0%
＜4205＞ ゼオン 1242400 323515.5 29.09% 0.135%
<8079> 正栄食 255900 1363811.42 25.7% 0.0023%
<4373> シンプレクスH 229000 748683.1 22.5% -0.0386%
<2556> OneJリート 12750 485132.3 20.44% -0.0027%
<5857> AREHD 417800 18617.156 20.11% 0.001%
<1873> 日ハウスHD 297300 669064.02 17.88% -0.0401%
<4490> ビザスク 67300 69429.28 17.23% -0.0569%
<6535> アイモバイル 140000 69921.12 14.26% -0.0077%
<2632> MXSナ100ヘ 4644 53671.34 13.39% 0.0189%
<1434> JESCO HD 63800 67485.528 12.52% -0.0412%
<7283> 愛三工 259400 64151.3 9.96% -0.1089%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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