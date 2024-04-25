*07:30JST NY金：弱含みで2338.40ドル、ドル高を意識した相場展開に

NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：2338.40 ↓3.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－3.70ドルの2338.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2324.80－2350.90ドル。ドル高を意識してロンドン市場で2324.80ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて2350.90ドルまで反発。ただ、上値の重さは消えず、通常取引終了後の時間外取引では主に2333ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》