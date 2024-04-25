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今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表　米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など

2024年4月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表　米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　景気先行CI指数(2月)　　111.8
14:00　景気一致指数(2月)　　110.9
14:30　東京地区百貨店売上高(3月)　　18.5％
14:30　全国百貨店売上高(3月)　　14.0％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

コージンバイオが東証グロースに新規上場(公開価格:1900円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(1-3月)　2.6％　2.2％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.23％
20:00　ブ・FGV建設コスト(4月)　　0.24％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　50.00％　50.00％
21:30　米・卸売在庫(3月)　0.2％　0.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.2万件
21:30　米・GDP速報値(1-3月)　2.0％　3.4％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(3月)　1.0％　1.6％


中・北京国際自動車ショー(5月4日まで)

米・7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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