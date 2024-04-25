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今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表 米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表 米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 景気先行CI指数(2月) 111.8
14:00 景気一致指数(2月) 110.9
14:30 東京地区百貨店売上高(3月) 18.5％
14:30 全国百貨店売上高(3月) 14.0％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
コージンバイオが東証グロースに新規上場(公開価格:1900円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(1-3月) 2.6％ 2.2％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.23％
20:00 ブ・FGV建設コスト(4月) 0.24％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 50.00％ 50.00％
21:30 米・卸売在庫(3月) 0.2％ 0.5％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.2万件
21:30 米・GDP速報値(1-3月) 2.0％ 3.4％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(3月) 1.0％ 1.6％
中・北京国際自動車ショー(5月4日まで)
米・7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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