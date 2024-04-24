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リンカーズ 大幅に続伸、オンデックと業務提携、M＆A支援など3領域で相互協力／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:16JST <5131> リンカーズ 195 +25
大幅に続伸。オンデック＜7360＞と業務提携し、M＆A支援、プラットフォーム開発、ビジネスマッチングの3領域で相互に協力すると発表している。製造業分野でのM＆Aアドバイザリー事業を協同で展開するほか、オンデックが進めている企業提携に係るプラットフォーム開発でリンカーズの技術マッチングのノウハウ・知見を提供する。また、リンカーズのSaaS型ビジネスマッチングシステム「LFB」をオンデックに導入する。《ST》
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