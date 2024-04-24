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4/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 4/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（37552.16、+113.55）
・NYダウは上昇（38503.69、+263.71）
・ナスダック総合指数は上昇（15696.64、+245.33）
・1ドル＝154.80-90円
・シカゴ日経先物は上昇（37915、大阪比+365）
・SOX指数は上昇（4478.80、+96.88）
・VIX指数は低下（15.69、-1.25）
・米原油先物は上昇（83.36、+1.46）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・企業向けサービス価格指数（3月）
・国債買い入れオペ
・レジルが新規上場
・キヤノン＜7751＞、日立建機＜6305＞、ファナック＜6954＞など決算発表
・NZ貿易収支（3月）
・豪消費者物価指数（3月）
・独IFO企業景況感指数（4月）
・ブラジルFGV消費者信頼感（4月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・カナダ小売売上高（2月）
・米耐久財受注（3月）
・米5年物国債入札
・AT&T、ボーイング、フォード、IBM、メタプラットフォームズなど決算発表《ST》
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