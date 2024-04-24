*08:43JST 4/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（37552.16、+113.55）

・NYダウは上昇（38503.69、+263.71）

・ナスダック総合指数は上昇（15696.64、+245.33）

・1ドル＝154.80-90円

・シカゴ日経先物は上昇（37915、大阪比+365）

・SOX指数は上昇（4478.80、+96.88）

・VIX指数は低下（15.69、-1.25）

・米原油先物は上昇（83.36、+1.46）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・企業向けサービス価格指数（3月）

・国債買い入れオペ

・レジルが新規上場

・キヤノン＜7751＞、日立建機＜6305＞、ファナック＜6954＞など決算発表

・NZ貿易収支（3月）

・豪消費者物価指数（3月）

・独IFO企業景況感指数（4月）

・ブラジルFGV消費者信頼感（4月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・カナダ小売売上高（2月）

・米耐久財受注（3月）

・米5年物国債入札

・AT&T、ボーイング、フォード、IBM、メタプラットフォームズなど決算発表《ST》