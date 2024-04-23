テックファム　ストップ高、3Dモデル生成ソリューションの提供開始を引き続き材料視／新興市場スナップショット

*13:04JST <3625> テックファム 709 +100

ストップ高。前日の取引時間中にAIを活用した3Dモデル生成ソリューションサービスの提供を開始したと発表し、引き続き買い材料視されている。「ECサイト上で商品（服）を人間に着せたトータルコーディネートを見せたい」との顧客の要望を受けたことを機に、最新の3D技術「3D Gaussian Splatting」を採用したソリューションを開発。既にECサイトに実装した顧客からは、ユーザーの商品体験向上が評価されているという。《ST》