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テックファム ストップ高、3Dモデル生成ソリューションの提供開始を引き続き材料視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:04JST <3625> テックファム 709 +100
ストップ高。前日の取引時間中にAIを活用した3Dモデル生成ソリューションサービスの提供を開始したと発表し、引き続き買い材料視されている。「ECサイト上で商品（服）を人間に着せたトータルコーディネートを見せたい」との顧客の要望を受けたことを機に、最新の3D技術「3D Gaussian Splatting」を採用したソリューションを開発。既にECサイトに実装した顧客からは、ユーザーの商品体験向上が評価されているという。《ST》
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