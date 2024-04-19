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サーキュ もみ合い、シンプレクスHDと資本業務提携、プロ人材の価値発揮で事業基盤拡大／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:49JST <7379> サーキュ 685 +5
もみ合い。シンプレクス・ホールディングス＜4373＞と資本業務提携契約を締結すると発表している。1月30日に開示した通り、同社はサーキュレーション株210万株を主要株主から市場外で取得する。異動後の議決権保有割合は25.17％。提携により、両社でプロ人材の価値発揮による事業基盤の拡大のほか、プロ人材の評価認証制度の構築、DX支援の強化による顧客基盤の拡大を図る。《ST》
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