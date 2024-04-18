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サンフロンティア不動産 温室効果ガス排出量削減目標を発表
記事提供元：フィスコ
*13:38JST サンフロンティア不動産---温室効果ガス排出量削減目標を発表
サンフロンティア不動産＜8934＞は16日、同社グループにおける温室効果ガス排出量削減目標を定めたことを発表した。
Scope1(ガス、ガソリンの使用・燃料による直接排出)、Scope2(電気の使用による電力会社を通じた間接排出)について、2030年度における温室効果ガス排出量削減目標を2022年度比で22％削減(年次2.7％減)、2050年度における削減目標をカーボンニュートラルとした。
同社グループは、事業を通じた社会課題の解決を目指し、「環境保護」「地域創生」「人財育成」の3つの重要課題(マテリアリティ)を定め、サステナビリティ経営を推進している。《SI》
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