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プロパスト 東京都文京区の販売用不動産の取得
記事提供元：フィスコ
*13:01JST プロパスト---東京都文京区の販売用不動産の取得
プロパスト＜3236＞は12日、販売用不動産の取得を発表した。
物件概要(セグメント:バリューアップ事業)は、土地、所在地は東京都文京区大塚、地積は143.44平方メートル、建物の種類は共同住宅、構造・規模は鉄筋コンクリート造・地上４階建、延べ床面積は303.40平方メートル、総戸数は住宅10戸。
引渡・決済日は2024年4月12日。
取得先は、国内の法人。取得価格は2023年5月期純資産の30％以下となる。《SI》
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