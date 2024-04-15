ＧＲＣＳ　ストップ高買い気配、24年11月期第1四半期は営業黒字に転換、通期予想上回る／新興市場スナップショット

*12:44JST <9250> ＧＲＣＳ 2220 カ -

ストップ高買い気配。24年11月期第1四半期（23年12月-24年2月）の営業損益を0.87億円の黒字（前年同期実績0.96億円の赤字）と発表している。GRCソリューション・プロダクトで稼働率が改善し、収益化を実現した。フィナンシャルテクノロジーでは、売切り型ライセンスを販売し、利益が増加した。通期予想は保守的なシナリオを考慮して0.53億円の黒字で据え置いたが、第1四半期時点で既に上回っている。《ST》