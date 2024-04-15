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リックソフト 年初来高値、25年2月期の営業利益予想22.2％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:29JST <4429> リックソフト 1867 +302
年初来高値。25年2月期の営業利益予想を前期比22.2％増の8.13億円と発表している。ITサービスマネジメント専門パートナーを務める海外ソフトメーカーのAtlassian社が製品をクラウド化することから、開発に加えて導入から運用までのサポート、独自研修など自社の付加価値を提案していく。24年2月期の営業利益は21.7％増の6.65億円で着地した。ライセンス売上や自社ソフト売上が当初の想定を超えて増加し、会社計画（6.21億円）を上回った。《ST》
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