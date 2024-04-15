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JRC 年初来高値、25年2月期の営業利益予想24.5％増、年間配当予想は増配の26円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:57JST <6224> JRC 917 61
年初来高値。25年2月期の営業利益予想を前期比24.5％増の15.82億円と発表している。ロボットSI事業で食品・医薬業界を中心に新規案件の獲得に努めるとともに、既存顧客からのリピート案件の獲得に注力する。また、M＆A戦略でコンベヤ周辺領域の強化・拡大やロボットSI事業の成長領域を取り込む。年間配当予想は26.00円で、前期（21.00円）から増配する。24年2月期の営業利益は1.5％増の12.70億円で着地した。《ST》
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