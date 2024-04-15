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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など

2024年4月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など
＜国内＞

08:50　コア機械受注(2月)　1.0％　-1.7％


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.50％　2.50％
15:30　印・卸売物価指数(3月)　0.64％　0.20％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(2月)　1.0％　-3.2％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(4月)　-7.0　-20.9
21:30　米・小売売上高(3月)　0.4％　0.6％
23:00　米・企業在庫(2月)　0.3％　0％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(4月)　51　51
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　28.77億ドル


印・輸出(3月)　　11.9％

印・輸入(3月)　　12.2％

印・貿易収支(3月)　-190.0億ドル　-187.1億ドル

中・資金調達総額(3月、15日までに)　4兆6500億元　6兆5364億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　3兆6000億元　4兆9143億元

米・国際通貨基金(IMF)・世界銀行2024年春季会合(20日まで)、主要会合は17-19日

米・ダラス連銀総裁が東京でパネル討論会に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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