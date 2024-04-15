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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(2月) 1.0％ -1.7％
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.50％ 2.50％
15:30 印・卸売物価指数(3月) 0.64％ 0.20％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(2月) 1.0％ -3.2％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(4月) -7.0 -20.9
21:30 米・小売売上高(3月) 0.4％ 0.6％
23:00 米・企業在庫(2月) 0.3％ 0％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(4月) 51 51
27:00 ブ・貿易収支(先週) 28.77億ドル
印・輸出(3月) 11.9％
印・輸入(3月) 12.2％
印・貿易収支(3月) -190.0億ドル -187.1億ドル
中・資金調達総額(3月、15日までに) 4兆6500億元 6兆5364億元
中・マネーサプライ(3月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 3兆6000億元 4兆9143億元
米・国際通貨基金(IMF)・世界銀行2024年春季会合(20日まで)、主要会合は17-19日
米・ダラス連銀総裁が東京でパネル討論会に参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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