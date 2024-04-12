*09:48JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DMP、コムシスHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月12日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2525＞ NZAM 225 7311 107185.08 282.83% 0.0034%

＜1945＞ 東京エネシス 275300 26636.064 146.89% 0.0941%

＜2241＞ MXSダウ 16920 99565.76 95.44% 0.001%

＜3678＞ メディアドゥ 147000 6752.207 95.08% 0.0522%

＜2164＞ 地域新聞 53200 82317.2 80.92% 0.087%

＜1547＞ 上場米国 71370 14610.68 79.33% 0.0063%

＜1545＞ NFナスヘ無 36886 327958.564 77.74% 0.0168%

＜2918＞ わらべや 318300 583039.711 69.39% -0.0566%

＜3652＞ DMP 61300 341132.88 48.87% 0.0089%

＜3501＞ 住江織 50900 127853.2 43.42% -0.0234%

＜2569＞ 上場NSQヘ 44230 79565.32 42.45% 0.0052%

＜2084＞ 日本高配 33152 107919.071 35.58% -0.0004%

＜1487＞ 上米債HE 5366 69456.828 31.69% -0.0045%

＜2085＞ MX高配日 121550 41757.131 26.88% 0%

＜2359＞ コ ア 17000 63458.152 26.41% 0.0187%

＜1557＞ SPDR500 3478 25681.82 24.59% 0.0085%

＜1488＞ iFJリート 46810 287797.534 23.29% -0.0035%

＜2791＞ 大黒天 60500 79667.126 19.24% 0.1183%

＜1397＞ SMDAM225 3307 429788.8 15.31% 0.0082%

＜3694＞ オプティム 79600 151370.346 12.6% 0.0375%

<3198> SFP 28700 72309.68 9.99% 0.0114%

<137A> Cocolive 62000 53556.9 8.04% -0.0792%

<3627> テクミラ 64500 103673.1 7.55% 0.0442%

<1305> iFTPX年1 123200 28620.08 5.37% 0.0037%

<3553> 共和レザ 56500 372388.6 5.31% 0.0237%

<3697> SHIFT 318600 42823.46 3.13% 0.0226%

<1721> コムシスHD 339200 6440625.9 2.69% 0.0216%

<2563> iS500米H 364530 1185390.6 1.12% 0.0066%

<2341> アルバイトタイ 179000 203463.61 -3.9% -0.0063%

<3891> 高度紙 17000 28495.62 -3.96% 0.0161%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》