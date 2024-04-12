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出来高変化率ランキング（9時台）～DMP、コムシスHDなどがランクイン

2024年4月12日 09:48

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記事提供元：フィスコ

*09:48JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DMP、コムシスHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月12日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2525＞ NZAM 225　 7311 　107185.08　 282.83% 0.0034%
＜1945＞ 東京エネシス　　　　275300 　26636.064　 146.89% 0.0941%
＜2241＞ MXSダウ　　　　　16920 　99565.76　 95.44% 0.001%
＜3678＞ メディアドゥ　　　　147000 　6752.207　 95.08% 0.0522%
＜2164＞ 地域新聞　　　　　　53200 　82317.2　 80.92% 0.087%
＜1547＞ 上場米国　　　　　　71370 　14610.68　 79.33% 0.0063%
＜1545＞ NFナスヘ無　　　　36886 　327958.564　 77.74% 0.0168%
＜2918＞ わらべや　　　　　　318300 　583039.711　 69.39% -0.0566%
＜3652＞ DMP　　　　　　　61300 　341132.88　 48.87% 0.0089%
＜3501＞ 住江織　　　　　　　50900 　127853.2　 43.42% -0.0234%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　44230 　79565.32　 42.45% 0.0052%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　33152 　107919.071　 35.58% -0.0004%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　5366 　69456.828　 31.69% -0.0045%
＜2085＞ MX高配日　　　　　121550 　41757.131　 26.88% 0%
＜2359＞ コ ア　　　　　　　17000 　63458.152　 26.41% 0.0187%
＜1557＞ SPDR500　　　3478 　25681.82　 24.59% 0.0085%
＜1488＞ iFJリート　　　　46810 　287797.534　 23.29% -0.0035%
＜2791＞ 大黒天　　　　　　　60500 　79667.126　 19.24% 0.1183%
＜1397＞ SMDAM225　　3307 　429788.8　 15.31% 0.0082%
＜3694＞ オプティム　　　　　79600 　151370.346　 12.6% 0.0375%
<3198> SFP　　　　　　　28700 　72309.68　 9.99% 0.0114%
<137A> Cocolive　　62000 　53556.9　 8.04% -0.0792%
<3627> テクミラ　　　　　　64500 　103673.1　 7.55% 0.0442%
<1305> iFTPX年1　　　123200 　28620.08　 5.37% 0.0037%
<3553> 共和レザ　　　　　　56500 　372388.6　 5.31% 0.0237%
<3697> SHIFT　　　　　318600 　42823.46　 3.13% 0.0226%
<1721> コムシスHD　　　　339200 　6440625.9　 2.69% 0.0216%
<2563> iS500米H　　　364530 　1185390.6　 1.12% 0.0066%
<2341> アルバイトタイ　　　179000 　203463.61　 -3.9% -0.0063%
<3891> 高度紙　　　　　　　17000 　28495.62　 -3.96% 0.0161%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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