*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 FFRI、有沢製作所、トレジャー・ファクトリーなど

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

コーナン商＜7516＞ 4625 +255

発行済株式数の2.62％上限の自社株買い。

山田コンサル＜4792＞ 1867 +137

24年3月期業績見込みを上方修正。

NPC＜6255＞ 982 +150

24年8月期業績予想を上方修正。

FFRI＜3692＞ 2426 +268

24年3月期業績見込みを上方修正。

Welby＜4438＞ 729 +100

中部電力と資本業務提携。

note＜5243＞ 505 -36

第1四半期営業損益は0.07億円の赤字。

有沢製作所＜5208＞ 1445 +300

来期からの配当方針変更や今期の増配を発表。

トレジャー・ファクトリー＜3093＞ 1601 +174

連続2ケタ増益見通しや中計目標値上方修正を好感。

MonotaRO＜3064＞ 2008 +207

3月の月次動向をポジティブ視へ。

コシダカHD＜2157＞ 998 +59

上半期上振れ着地で通期予想を上方修正。

明電舎＜6508＞ 3115 +218

電力関連株の一角として電力株高が支援か。

ツガミ＜6101＞ 1203 +69

3月の工作機械受注統計などもポジティブ視か。

北海道電力＜9509＞ 1138.5 +78

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

石油資源開発＜1662＞ 7150 +270

原油先物相場の上昇傾向が続き。

INPEX＜1605＞ 2568 +95.5

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

フジクラ＜5803＞ 2666.5 +74

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

エービーシー・マート＜2670＞ 3008 +123

前期営業益は上振れ着地で大幅増益に。

きんでん＜1944＞ 2984 +155.5

電力株上昇に連れ高続く。

日本製鋼所＜5631＞ 3914 +168

原発関連としての関心も強まる形に。

りそなHD＜8308＞ 986.8 +41

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

めぶきフィナンシャルグループ<7167> 547 +22

国内長期金利上昇が銀行株の買い材料に。

楽天銀行<5838> 3375 +155

銀行株高の流れに乗る形へ。

三菱重工業<7011> 1387 +48

ジャパンエンジンからアンモニア燃料供給装置などを受注。

サイゼリヤ<7581> 5570 -540

営業益小幅下振れで直近上昇の反動強まる。

吉野家HD<9861> 2882 -333

今期の2ケタ減益見通しを嫌気。

三井E＆S<7003> 1896 +62

リバウンド一巡感から戻り売り優勢となる。

KLab<3656> 288 -19

第三者割当による新株予約権の発行を発表。

東邦亜鉛<5707> 1025 -65

大和証券では投資判断を格下げ。《CS》