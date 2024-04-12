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前日に動いた銘柄 part1 FFRI、有沢製作所、トレジャー・ファクトリーなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 FFRI、有沢製作所、トレジャー・ファクトリーなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
コーナン商＜7516＞ 4625 +255
発行済株式数の2.62％上限の自社株買い。
山田コンサル＜4792＞ 1867 +137
24年3月期業績見込みを上方修正。
NPC＜6255＞ 982 +150
24年8月期業績予想を上方修正。
FFRI＜3692＞ 2426 +268
24年3月期業績見込みを上方修正。
Welby＜4438＞ 729 +100
中部電力と資本業務提携。
note＜5243＞ 505 -36
第1四半期営業損益は0.07億円の赤字。
有沢製作所＜5208＞ 1445 +300
来期からの配当方針変更や今期の増配を発表。
トレジャー・ファクトリー＜3093＞ 1601 +174
連続2ケタ増益見通しや中計目標値上方修正を好感。
MonotaRO＜3064＞ 2008 +207
3月の月次動向をポジティブ視へ。
コシダカHD＜2157＞ 998 +59
上半期上振れ着地で通期予想を上方修正。
明電舎＜6508＞ 3115 +218
電力関連株の一角として電力株高が支援か。
ツガミ＜6101＞ 1203 +69
3月の工作機械受注統計などもポジティブ視か。
北海道電力＜9509＞ 1138.5 +78
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
石油資源開発＜1662＞ 7150 +270
原油先物相場の上昇傾向が続き。
INPEX＜1605＞ 2568 +95.5
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
フジクラ＜5803＞ 2666.5 +74
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
エービーシー・マート＜2670＞ 3008 +123
前期営業益は上振れ着地で大幅増益に。
きんでん＜1944＞ 2984 +155.5
電力株上昇に連れ高続く。
日本製鋼所＜5631＞ 3914 +168
原発関連としての関心も強まる形に。
りそなHD＜8308＞ 986.8 +41
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
めぶきフィナンシャルグループ<7167> 547 +22
国内長期金利上昇が銀行株の買い材料に。
楽天銀行<5838> 3375 +155
銀行株高の流れに乗る形へ。
三菱重工業<7011> 1387 +48
ジャパンエンジンからアンモニア燃料供給装置などを受注。
サイゼリヤ<7581> 5570 -540
営業益小幅下振れで直近上昇の反動強まる。
吉野家HD<9861> 2882 -333
今期の2ケタ減益見通しを嫌気。
三井E＆S<7003> 1896 +62
リバウンド一巡感から戻り売り優勢となる。
KLab<3656> 288 -19
第三者割当による新株予約権の発行を発表。
東邦亜鉛<5707> 1025 -65
大和証券では投資判断を格下げ。《CS》
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