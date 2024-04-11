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有沢製　ストップ高買い気配、来期からの配当方針変更や今期の増配を発表

2024年4月11日 11:23

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記事提供元：フィスコ

*11:23JST 有沢製---ストップ高買い気配、来期からの配当方針変更や今期の増配を発表
有沢製＜5208＞はストップ高買い気配。前日に株主還元方針の変更を発表している。これまでは総還元性向80％以上とすることを基本方針としていたが、今後配当金はDOE6％または総還元性向80％以上のいずれか大きい金額とするとしている。適用時期となる25年3月期からの配当水準の切り上がりが想定される展開に。また、24年3月期配当金も従来計画の45円から60円に引き上げ、前期比では30円の減配となる。《ST》

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