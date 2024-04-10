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4/10の強弱材料

2024年4月10日 08:27

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記事提供元：フィスコ

*08:27JST 4/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（39773.13、+426.09）
・ナスダック総合指数は上昇（16306.64、+52.68）
・SOX指数は上昇（4870.81、+45.42）
・VIX指数は低下（14.98、-0.21）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・NYダウは下落（38883.67、-9.13）
・1ドル＝151.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（39600、大阪比-190）
・米原油先物は下落（85.23、-1.20）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷

留意事項
・国内企業物価指数（3月）
・銀行貸出動向（3月）
・中古車販売台数（3月）
・石油製品価格（8日）
・植田日銀総裁が信託大会であいさつ
・7&iHD＜3382＞、イオン＜8267＞など決算発表
・ニュージーランド、タイ、カナダ中央銀行が政策金利発表
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（3月）
・米消費者物価コア指数（3月）
・米卸売在庫（2月）
・米財政収支（3月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月19、20日会合分）
・日米首脳会談
・米シカゴ連銀総裁がパネル討論会に参加
・韓国総選挙
・米10年物国債入札
・韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、トルコは休場《ST》

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