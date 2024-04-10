*08:27JST 4/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39773.13、+426.09）

・ナスダック総合指数は上昇（16306.64、+52.68）

・SOX指数は上昇（4870.81、+45.42）

・VIX指数は低下（14.98、-0.21）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・NYダウは下落（38883.67、-9.13）

・1ドル＝151.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（39600、大阪比-190）

・米原油先物は下落（85.23、-1.20）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国内企業物価指数（3月）

・銀行貸出動向（3月）

・中古車販売台数（3月）

・石油製品価格（8日）

・植田日銀総裁が信託大会であいさつ

・7&iHD＜3382＞、イオン＜8267＞など決算発表

・ニュージーランド、タイ、カナダ中央銀行が政策金利発表

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（3月）

・米消費者物価コア指数（3月）

・米卸売在庫（2月）

・米財政収支（3月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月19、20日会合分）

・日米首脳会談

・米シカゴ連銀総裁がパネル討論会に参加

・韓国総選挙

・米10年物国債入札

・韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、トルコは休場《ST》