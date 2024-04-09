*07:30JST NY金：小幅高で2351.00ドル、利食い売りで上げ幅縮小

NY金先物6月限は小幅高（COMEX金6月限終値：2351.00 ↑5.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋5.60ドルの2351.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2321.70－2372.50ドル。アジア市場で2321.70ドルまで売られたが、まもなく2372.50ドルまで反発。ただ、利食い売りが増えたことで伸び悩み、ロンドン市場で2362.60ドルまで戻したが、米国市場の前半にかけて2336.80ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に2355ドルを挟んだ水準で推移。《CS》