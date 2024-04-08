*08:22JST 4/8

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（38904.04、+307.06）

・ナスダック総合指数は上昇（16248.52、+199.44）

・1ドル＝151.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（39335、大阪比+355）

・SOX指数は上昇（4819.13、+63.06）

・VIX指数は低下（16.03、-0.32）

・米原油先物は上昇（86.91、+0.32）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（38992.08、-781.06）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・毎月勤労統計（2月）

・対外対内証券売買契約（3月）

・経常収支（2月）

・国債買いオペ

・企業倒産（3月）

・景気ウォッチャー調査（3月）

・十倉経団連会長の記者会見

・岸田首相が米国外遊

・イタミアートが新規上場

・ウエルシアHD＜3141＞など決算発表

・フィリピン、イスラエルの中央銀行が政策金利発表

・スイス失業率（3月）

・独貿易統計（2月）

・独鉱工業生産（2月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米ミネアポリス連銀総裁がタウンホール会議に参加

・タイ、インドネシアは休場《ST》