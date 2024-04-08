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4/8の強弱材料

2024年4月8日 08:22

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記事提供元：フィスコ

*08:22JST 4/8
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（38904.04、+307.06）
・ナスダック総合指数は上昇（16248.52、+199.44）
・1ドル＝151.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（39335、大阪比+355）
・SOX指数は上昇（4819.13、+63.06）
・VIX指数は低下（16.03、-0.32）
・米原油先物は上昇（86.91、+0.32）
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・日経平均は下落（38992.08、-781.06）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷

留意事項
・毎月勤労統計（2月）
・対外対内証券売買契約（3月）
・経常収支（2月）
・国債買いオペ
・企業倒産（3月）
・景気ウォッチャー調査（3月）
・十倉経団連会長の記者会見
・岸田首相が米国外遊
・イタミアートが新規上場
・ウエルシアHD＜3141＞など決算発表
・フィリピン、イスラエルの中央銀行が政策金利発表
・スイス失業率（3月）
・独貿易統計（2月）
・独鉱工業生産（2月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル貿易収支（先週）
・米ミネアポリス連銀総裁がタウンホール会議に参加
・タイ、インドネシアは休場《ST》

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