*08:25JST 4/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39773.14、+321.29）

・米原油先物は上昇（86.59、+1.16）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・NYダウは下落（38596.98、-530.16）

・ナスダック総合指数は下落（16049.08、-228.38）

・1ドル＝151.20-30円

・シカゴ日経先物は下落（39120、大阪比-700）

・SOX指数は下落（4756.07、-147.43）

・VIX指数は上昇（16.35、+2.02）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・貿易統計（3月上中旬）

・家計調査（2月）

・景気動向指数（2月）

・安川電機＜6506＞など決算発表

・豪貿易収支（2月）

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ロシアGDP（10-12月）

・独製造業受注（2月）

・ユーロ圏小売売上高（2月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（3月）

・ブラジル基礎的財政収支（2月）

・ブラジル純債務対GDP比（2月）

・カナダ失業率（3月）

・米非農業部門雇用者数（3月）

・米失業率（3月）

・米平均時給（3月）

・米消費者信用残高（2月）

・中国、台湾は休場《ST》