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4/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 4/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39773.14、+321.29）
・米原油先物は上昇（86.59、+1.16）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・NYダウは下落（38596.98、-530.16）
・ナスダック総合指数は下落（16049.08、-228.38）
・1ドル＝151.20-30円
・シカゴ日経先物は下落（39120、大阪比-700）
・SOX指数は下落（4756.07、-147.43）
・VIX指数は上昇（16.35、+2.02）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・貿易統計（3月上中旬）
・家計調査（2月）
・景気動向指数（2月）
・安川電機＜6506＞など決算発表
・豪貿易収支（2月）
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ロシアGDP（10-12月）
・独製造業受注（2月）
・ユーロ圏小売売上高（2月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（3月）
・ブラジル基礎的財政収支（2月）
・ブラジル純債務対GDP比（2月）
・カナダ失業率（3月）
・米非農業部門雇用者数（3月）
・米失業率（3月）
・米平均時給（3月）
・米消費者信用残高（2月）
・中国、台湾は休場《ST》
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