*07:00JST 米国株式市場は大幅下落、利下げ期待後退や中東情勢緊迫化を警戒（4日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）

JUN24

Ｏ 40070（ドル建て）

Ｈ 40320

Ｌ 39115

Ｃ 39160 大証比-660（イブニング比+70）

Vol 7842



JUN24

Ｏ 40010（円建て）

Ｈ 40285

Ｌ 39075

Ｃ 39120 大証比-700（イブニング比+30）

Vol 28688

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.31円換算）で、ソフトバンクＧ＜9984＞、ＴＤ

Ｋ＜6762＞、荏原＜6361＞、SUBARU＜7270＞、富士フイルム＜4901＞、ＨＯＹＡ＜7741＞、ソ

ニーG＜6758＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 239.16 -2.62 3619 -48

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 10.10 0.04 1528 -21

6758 （SONY） ソニーG 84.55 -1.22 12793 -232

9432 （NTTYY） NTT 28.80 -0.52 174 -1

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 29.39 -0.93 44470 -710

6954 （FANUY） ファナック 14.08 0.12 4261 -53

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 28.22 -0.95 8540 -240

8316 （SMFG） 三井住友 11.55 -0.05 8738 -108

8001 （ITOCY） 伊藤忠 88.70 -1.55 6711 -100

8031 （MITSY） 三井物 920.70 -6.05 6966 -110

7974 （NTDOY） 任天堂 12.83 -0.07 7765 -123

7267 （HMC） ホンダ 36.20 -0.22 1826 -22.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 31.13 0.13 4710 -47

6902 （DNZOY） デンソー 18.45 -0.06 2792 -42.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.88 -0.01 2935 -31

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 120.00 -1.20 18157 -333

6503 （MIELY） 三菱電 32.00 -0.30 2421 -7.5

6723 （RNECY） ルネサス 8.90 -0.25 2693 -27

6702 （FJTSY） 富士通 15.87 -0.46 2401 -23

5108 （BRDCY） ブリヂストン 21.64 -0.36 6549 -87

8053 （SSUMY） 住友商 24.00 -0.15 3631 -43

6301 （KMTUY） コマツ 29.64 -0.21 4485 -68

8002 （MARUY） 丸紅 174.25 2.66 2637 36

4901 （FUJIY） 富士フイルム 10.93 0.00 3308 -67

8591 （IX） オリックス 105.05 -0.86 3179 -31

8802 （MITEY） 菱地所 17.90 -0.22 2708 -44

8267 （AONNY） イオン 22.75 -0.10 3442 -24

8604 （NMR） 野村ＨＤ 6.18 -0.04 935 -12.7

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 49.19 -0.75 7443 -172

1925 （DWAHY） 大和ハウス 28.97 -0.41 4383 -42

2802 （AJINY） 味の素 36.23 -0.15 5482 -60

7270 （FUJHY） SUBARU 11.21 -0.07 3392 -69

9735 （SOMLY） セコム 17.74 0.09 10737 -38

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.28 0.03 3235 7

1928 （SKHSY） 積水ハウス 23.09 0.04 3494 -20

7201 （NSANY） 日産自 7.64 -0.23 578 -6.6

6988 （NDEKY） 日東電 45.30 -0.59 13709 -201

2503 （KNBWY） キリン 13.76 -0.05 2082 -22

5802 （SMTOY） 住友電 15.12 -0.06 2288 -21

4911 （SSDOY） 資生堂 27.52 0.79 4164 -45

7202 （ISUZY） いすゞ 13.54 -0.34 2049 -32.5

1812 （KAJMY） 鹿島 20.12 -0.28 3045 -6

3407 （AHKSY） 旭化成 14.29 0.06 1081 -9.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.07 -0.03 3079 16

7912 （DNPLY） 大日印 15.22 0.08 4607 -55

6361 （EBCOY） 荏原 44.51 0.27 13470 -285

6586 （MKTAY） マキタ 28.07 -0.14 4247 -54

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.29 0.17 5515 -19

3402 （TRYIY） 東レ 9.42 -0.07 713 -10.5

6645 （OMRNY） オムロン 35.08 -0.88 5308 -82

（時価総額上位50位、1ドル151.31円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8358 （SUGBY） スルガ銀 64.09 970 28 2.97

7012 （KWHIY） 川重 12.75 4823 126 2.68

6952 （CSIOY） カシオ 90.65 1372 24 1.78

8252 （MAURY） 丸井 33.74 2552 41 1.63

8002 （MARUY） 丸紅 174.25 2637 36 1.38

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 1.37 829 -28 -3.27

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 28.22 8540 -240 -2.73

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 49.19 7443 -172 -2.26

6361 （EBCOY） 荏原 44.51 13470 -285 -2.07

7270 （FUJHY） SUBARU 11.21 3392 -69 -1.99



「米国株式市場概況」（4日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38596.98 前日比：-530.16

始値：39343.60 高値：39421.35 安値：38559.42

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：16049.08 前日比：-228.38

始値：16418.57 高値：16468.04 安値：16046.56

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5147.21 前日比：-64.28

始値：5244.05 高値：5256.59 安値：5146.06

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 4.476％ 米10年国債 4.309％



米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は530.16ドル安の38,596.98ドル、ナスダックは

228.38ポイント安の16,049.08で取引を終了した。

雇用関連指標が労働市場の減速を示唆したため利下げ期待が再燃し、寄り付き後、

上昇。終日相場は堅調に推移したが、午後に入りミネアポリス連銀のカシュカリ総

裁がインフレ改善が停滞した場合、年内利下げを実施しない可能性に言及したほ

か、バイデン大統領がネタニヤフ首相との電話会談でガザ支援職員の死亡を受けイ

スラエルを非難、政策変更を警告したとの報道で中東情勢の緊迫化を警戒し、下落

に転じた。米雇用統計への警戒もあり売りに拍車がかかり、終盤にかけて下げ幅を

拡大し終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、半導体・同製

造装置が下落した。

加工食品メーカーのコナグラ・ブランズ（CAG）は四半期決算で、調整後の１株利益

が予想を上回ったほか、利益率目標引き上げが好感され、上昇。ジーンズなどの衣

料品メーカー、リーバイ・ストラウス（LEVI）は四半期決算でコスト削減やダイレ

クトセールが奏功し調整後の１株利益が予想を上回ったほか、通期の見通しを引き

上げが好感され、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソン・モービル（XOM）は原

油高に連れ買われた。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメ

タ・プラットフォームズ（META）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。冷凍ポ

テト製品の製造・供給を手掛けるラム・ウェストン・ホールディングス（LW）は通

期の見通し引き下げが嫌気され、大幅下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.92まで上昇し２月半ば以来の高水準に達し

た。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》