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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(3月) 10 12
09:30 製造業PMI(3月) 48.2
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(3月) 50.9 50.9
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.22％
22:00 ブ・製造業PMI(3月) 54.1
22:45 米・製造業PMI(3月) 52.5 52.5
23:00 米・建設支出(2月) 0.7％ -0.2％
23:00 米・ISM製造業景況指数(3月) 48.5 47.8
米・S&P500種株価指数にソルベンタム採用
中・馬英九前台湾総統が訪問(11日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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