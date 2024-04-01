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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2024年4月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(3月)　10　12
09:30　製造業PMI(3月)　　48.2


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(3月)　50.9　50.9
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.22％
22:00　ブ・製造業PMI(3月)　　54.1
22:45　米・製造業PMI(3月)　52.5　52.5
23:00　米・建設支出(2月)　0.7％　-0.2％
23:00　米・ISM製造業景況指数(3月)　48.5　47.8


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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