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クリアル クラウドファンディングでのファンド組成に係る販売用不動産の取得
記事提供元：フィスコ
*13:21JST クリアル---クラウドファンディングでのファンド組成に係る販売用不動産の取得
クリアル＜2998＞は25日、販売用不動産の取得を発表した。
同物件は、同社が運営する不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL」でのクラウドファンディングによる商品提供のパイプラインとすることを目的としている。
物件の所在地は東京都大田区、竣工年月は1989年12月、用途は倉庫・事務所、構造/階数は鉄筋コンクリート造/地上5階、延床面積は4041.05平方メートル。取得価格は同社の2023年3月期の連結純資産の額31.11億円の30％相当額以上となる。契約締結日及び引き渡し日は2024年3月25日。《SI》
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