*17:11JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は145円50銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付145円49銭 高値145円59銭 安値145円37銭 引け145円50銭

売買高総計15366枚

2年 458回 0.196％

5年 166回 0.377％

10年 373回 0.734％

20年 187回 1.503％

債券先物6月限は、145円49銭で取引を開始。米国の利下げペース減速思惑からの金利上昇にともない売りが先行し、145円37銭まで下げた。その後、年金基金によるリバランスといわれる買いが優勢になったとみられ、145円59銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.59％、10年債は4.24％、30年債は4.41％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.36％、英国債は3.98％、オーストラリア10年債は4.02％、NZ10年債は4.57％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・21:30 米・2月耐久財受注速報値（前月比予想：+1.0％、1月：-6.2％）

・22:00 米・1月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.3％、12月：+0.1％）

・22:00 米・1月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+6.60％、12月：+6.13％）

・23:00 米・3月消費者信頼感指数（予想：107.0、2月：106.7）

・23:00 米・3月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-5、2月：-5）

・02:00 米財務省・5年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》