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3/26の強弱材料

2024年3月26日 08:37

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記事提供元：フィスコ

*08:37JST 3/26
[強弱材料]

強気材料
・1ドル＝151.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（40130、大阪比+20）
・米原油先物は上昇（81.95、+1.32）
・3月期末前の高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・日経平均は下落（40414.12、-474.31）
・NYダウは下落（39313.64、-162.26）
・ナスダック総合指数は下落（16384.47、-44.35）
・SOX指数は下落（4891.49、-16.77）
・VIX指数は上昇（13.19、+0.13）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷

留意事項
・企業向けサービス価格指数（2月）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・工作機械受注（2月）
・十倉経団連会長の記者会見
・L is B、ソラコム、ハッチ・ワーク、JSHが新規上場
・中国ボアオ・アジア・フォーラム（BOAO、29日まで）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル中央銀行金融政策委員会（COPOM）議事録公表
・ブラジル融資残高（2月）
・ブラジル個人ローン・デフォルト率（2月）
・ブラジルローン残高（2月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（3月）
・米耐久財受注（2月）
・米FHFA住宅価格指数（1月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（1月）
・米消費者信頼感指数（3月）
・米5年物国債入札《ST》

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