*08:37JST 3/26

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝151.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（40130、大阪比+20）

・米原油先物は上昇（81.95、+1.32）

・3月期末前の高配当銘柄人気

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（40414.12、-474.31）

・NYダウは下落（39313.64、-162.26）

・ナスダック総合指数は下落（16384.47、-44.35）

・SOX指数は下落（4891.49、-16.77）

・VIX指数は上昇（13.19、+0.13）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・企業向けサービス価格指数（2月）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・工作機械受注（2月）

・十倉経団連会長の記者会見

・L is B、ソラコム、ハッチ・ワーク、JSHが新規上場

・中国ボアオ・アジア・フォーラム（BOAO、29日まで）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル中央銀行金融政策委員会（COPOM）議事録公表

・ブラジル融資残高（2月）

・ブラジル個人ローン・デフォルト率（2月）

・ブラジルローン残高（2月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（3月）

・米耐久財受注（2月）

・米FHFA住宅価格指数（1月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（1月）

・米消費者信頼感指数（3月）

・米5年物国債入札《ST》