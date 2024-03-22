ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ＩＮＦＯＲＩＣＨ　昨年来高値、豪モバイルバッテリーシェアリング企業の株式51％取得／新興市場スナップショット

2024年3月22日 09:28

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:28JST <9338> ＩＮＦＯＲＩＣＨ 5610 +640
昨年来高値。モバイルバッテリーシェアリング会社などを経営管理する豪Ezycharge社の発行株式のうち51％を取得すると発表している。株式譲渡契約締結日は4月2日の予定。取得価額は非開示だが、純資産額（23年12月期は30.81億円）の15％を下回る金額。Ezycharge社の完全子会社であるEzycharge AusはINFORICHの孫会社になる。オーストラリアでのEzychargeグループの市場シェアは90％以上という。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る