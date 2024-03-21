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プロHD 大幅に3日続伸、株主優待制度を新設、5000-4万ポイントの優待ポイント贈呈／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:35JST <9246> プロHD 1686 +126
大幅に3日続伸。株主優待制度を新設すると発表している。3月末、9月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて5000-4万ポイントの株主優待ポイントを贈呈する。同ポイントは、株主専用サイトで食品、電化製品、体験ギフトなど5000種類以上の商品からポイント数に応じて交換可能。株主への還元や株主との対話強化、株主管理のDX化の促進が目的としている。《ST》
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