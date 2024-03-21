ファーストＡ　大幅に反発、4月30日を基準日として1対2の株式分割／新興市場スナップショット

*09:23JST <5588> ファーストＡ 3145 +424

大幅に反発。4月30日を基準日として1株につき2株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げ、投資しやすい環境を整えることが目的。株式分割に伴い、24年12月期の期末配当予想を2.20円から1.10円（前期末実績1.55円）に修正するが、実質的な変更はない。また、定款を一部変更し、発行可能株式総数を1894万4000株から3788万8000株に増やす。《ST》