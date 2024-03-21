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NY外為：円売り一服、年初来の円安更新後、介入警戒感などに
記事提供元：フィスコ
*00:09JST NY外為：円売り一服、年初来の円安更新後、介入警戒感などに
NY外為市場で円は下げ止まった。ドル・円は朝方151円82銭まで上昇し、昨年11月来の円安・ドル高水準となったのち151円55銭へ反落した。2022年に付けた1990年来の円安水準151円95銭を目前に円安是正介入警戒感などに円売りが一服した。ユーロ・円は164円41銭から164円58銭でもみ合い。ポンド円は192円42銭から192円77銭まで上昇後は、192円62銭で伸び悩んだ。《KY》
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