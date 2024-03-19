*21:51JST 【市場反応】米・2月住宅着工件数/住宅建設許可件数、予想上回りドル買い継続

米商務省が発表した2月住宅着工件数は前月比＋10.7％の152.1万戸と、予想144.0万戸を上回り昨年11月以降で最高となった。米2月住宅建設許可件数は前月比＋1.9％の151.8万戸と、予想149.6万戸を上回り、昨年8月来で最高となった。

強い結果を受けた米国債相場は売り買い交錯。米10年債利回りは4.33％まで上昇後、4.31％へ低下した。ドルは高止まり。ドル・円は150円60銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0855ドル、ポンド・ドルは1.2706ドルでそれぞれ下げ止まった。

【経済指標】

・米・2月住宅着工件数：152.1万戸（予想：144.0万戸、1月137.4万戸←：133.1万戸）

・米・2月住宅建設許可件数：151.8万戸（予想：149.6万戸、1月：148.9万戸←147.0万戸）《KY》