*17:19JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は145円43銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付145円13銭 高値145円45銭 安値144円90銭 引け145円43銭

売買高総計21850枚

2年 458回 0.180％

5年 166回 0.371％

10年 373回 0.760％

20年 187回 1.528％

債券先物6月限は、145円13銭で取引を開始。前週末の米金利上昇にともない売りが先行し、144円99銭まで下げた。その後、日銀の資金供給オペ実施や、日銀がマイナス金利解除後も金融緩和環境を維持するとの見方から、買いが強まったとみられ、145円45銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.71％、10年債は4.30％、30年債は4.43％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.44％、英国債は4.09％、オーストラリア10年債は4.11％、NZ10年債は4.64％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・19:00 ユーロ圏・2月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.6％、速報値：+2.6％）

・19:00 ユーロ圏・1月貿易収支（12月：+168億ユーロ）

・23:00 米・3月NAHB住宅市場指数（予想：48、2月：48）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》