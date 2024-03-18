*15:39JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ

不動産業が上昇率トップ。そのほか機械、証券業、パルプ・紙、ゴム製品、電気機器なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 不動産業 ／ 2,013.45 ／ 3.05

2. 機械 ／ 3,172.54 ／ 2.93

3. 証券業 ／ 624.82 ／ 2.86

4. パルプ・紙 ／ 581.14 ／ 2.69

5. ゴム製品 ／ 4,699.6 ／ 2.59

6. 電気機器 ／ 4,752.75 ／ 2.53

7. 輸送用機器 ／ 5,332.2 ／ 2.47

8. その他金融業 ／ 1,062.35 ／ 2.32

9. サービス業 ／ 2,955.12 ／ 2.12

10. 海運業 ／ 1,693.08 ／ 2.08

11. 医薬品 ／ 3,754.62 ／ 2.05

12. 精密機器 ／ 12,189.8 ／ 2.01

13. 銀行業 ／ 308.49 ／ 1.80

14. 卸売業 ／ 3,838.23 ／ 1.72

15. 化学工業 ／ 2,650.75 ／ 1.72

16. 非鉄金属 ／ 1,331.01 ／ 1.67

17. 小売業 ／ 1,834.61 ／ 1.59

18. 情報・通信業 ／ 5,847.47 ／ 1.53

19. 金属製品 ／ 1,483.88 ／ 1.46

20. 食料品 ／ 2,241.98 ／ 1.41

21. 保険業 ／ 2,174.34 ／ 1.36

22. ガラス・土石製品 ／ 1,460.38 ／ 1.35

23. その他製品 ／ 4,972.63 ／ 1.12

24. 陸運業 ／ 2,188. ／ 1.04

25. 鉄鋼 ／ 839.33 ／ 1.01

26. 建設業 ／ 1,711.39 ／ 0.89

27. 空運業 ／ 244.77 ／ 0.84

28. 水産・農林業 ／ 596.57 ／ 0.57

29. 繊維業 ／ 665.73 ／ 0.48

30. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,690.44 ／ 0.46

31. 鉱業 ／ 647.99 ／ 0.31

32. 石油・石炭製品 ／ 1,765.13 ／ -0.37

33. 電力・ガス業 ／ 538.18 ／ -1.92《CS》