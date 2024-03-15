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MacbeeP 大幅に4日ぶり反落、24年4月期の営業利益予想を上方修正も材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:34JST <7095> MacbeeP 16130 -3570
大幅に4日ぶり反落。24年4月期の営業利益予想を従来の37.00億円から41.00億円（前期実績21.62億円）に上方修正している。グループ会社でLTVマーケティング事業を手掛けるMAVEL（東京都渋谷区）やAll Ads（東京都港区）がシナジー効果で成長しているため。第3四半期累計（23年5月-24年1月）の営業利益は前年同期比111.8％増の31.89億円で着地した。ただ、前日までの連騰もあり、材料出尽くし感から売り優勢となっているようだ。《ST》
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