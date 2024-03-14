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ｍｏｎｏＡＩ 大幅に3日続伸、KDDIなどと共同で日本最大級のメタバースアライアンス発足／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:03JST <5240> ｍｏｎｏＡＩ 716 +71
大幅に3日続伸。KDDI＜9433＞、STYLY（東京都新宿区）、REALITY XR cloud（東京都港区）と共同し、複数のメタバースプラットフォームが連携した日本最大級のメタバースアライアンス「オープンメタバースネットワーク」を発足させたと発表している。企業・自治体がメタバースの事業活用を検討する際、単独メタバース利用に加え、複数のメタバースをつなぐことやリアル空間を取り入れた立体的な施策立案が可能という。《ST》
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