ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ＫａｉｚｅｎＰＦ　大幅に7日ぶり反発、生成AI活用したUX改善メニュー「KAIZEN AI-UX」の提供開始／新興市場スナップショット

2024年3月14日 13:21

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:21JST <4170> ＫａｉｚｅｎＰＦ 274 +14
大幅に7日ぶり反発。生成AIを活用したUX改善の新たなメニュー「KAIZEN AI-UX」の提供を開始すると発表している。その第1弾として、Webサイト内の検索機能を生成AIを活用してスマート化するメニューをリリースする。実装に向けた要件定義や機能開発はKaizen Platformが実施し、顧客はWebサイトにタグを追加するだけで簡単に機能の実装が可能になるという。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る