関連記事
ＫａｉｚｅｎＰＦ 大幅に7日ぶり反発、生成AI活用したUX改善メニュー「KAIZEN AI-UX」の提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:21JST <4170> ＫａｉｚｅｎＰＦ 274 +14
大幅に7日ぶり反発。生成AIを活用したUX改善の新たなメニュー「KAIZEN AI-UX」の提供を開始すると発表している。その第1弾として、Webサイト内の検索機能を生成AIを活用してスマート化するメニューをリリースする。実装に向けた要件定義や機能開発はKaizen Platformが実施し、顧客はWebサイトにタグを追加するだけで簡単に機能の実装が可能になるという。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Kudan 大幅に3日ぶり反落、信用取引の規制措置強化、yutoriも売り優勢／新興市場スナップショット 3/14 12:54
- さくらさく ストップ高買い気配、24年7月期の営業利益予想を上方修正、利用園児数が予測上回る／新興市場スナップショット 3/14 09:49
- ナレルグループ 大幅に反発、24年10月期第1四半期の営業利益31.2％増、技術者の在籍・稼働人数増加／新興市場スナップショット 3/14 09:34
- ラバブルマーケ 大幅に続伸、24年10月期第1四半期の営業利益0.49億円、進捗率49％／新興市場スナップショット 3/14 09:22
- テクノロジーズ 上場来高値、SaaS商品「Circle」がトランスコスモスのサービスと連携／新興市場スナップショット 3/13 14:19