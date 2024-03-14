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ラバブルマーケ　大幅に続伸、24年10月期第1四半期の営業利益0.49億円、進捗率49％／新興市場スナップショット

2024年3月14日 09:22

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記事提供元：フィスコ

*09:22JST <9254> ラバブルマーケ 1522 +37
大幅に続伸。24年10月期第1四半期（23年11月-24年1月）の営業利益を0.49億円（前年同期実績0.03億円）と発表している。SNSマーケティング事業で、SNS運用支援の新規受注件数が増加したほか、年間取引高が1000万円を超えるロイヤルクライアント数も順調に増加した。通期予想は1.00億円で据え置いた。進捗率は49％に達しており、第1四半期の好スタートが投資家から評価されているようだ。《ST》

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