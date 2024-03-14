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米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)
記事提供元：フィスコ
*00:02JST 米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)
米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)【米週次石油在庫統計（3/8時点）、前週比、単位：バレル】・原油在庫：－153.6万（予想：+100万、前回：+136.7万）・オクラホマ州クッシング在庫：－22万（前回：+70.1万）・ガソリン在庫：－566.2万（予想：-220万、前回：-446.0万）・留出油在庫：＋88.8万（予想：-105万、前回：-413.1万）・精製設備稼働率：86.8％（前回84.9％）《KY》
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